Kelvin Cruz y su familia comparten con la súperestrella de las Grandes Ligas, Juan Soto, en una visita realizada por el ministro de Deportes al Citi Field. A la izquierda Gleidy de la Mota de Cruz y Kelvin Cruz Jr.

“Es un gran honor ser embajador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026”.

La expresión corresponde a Juan Soto, la super estrella de los Mets de Nueva York.

Soto recibió la distinción de José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos del 2026 y Kelvin Cruz, ministro de Deportes y miembro de la entidad responsable de organizar el evento regional.

En el acto en que se hizo la proclama de la super estrella de los Mets de Nueva York, estaban presentes el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús -Chu- Vásquez; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports y Garibaldy Batista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Orgullo

El destacado jugador de las Grandes Ligas, quien lleva 42 cuadrangulares en la temporada de 2025, dijo: “Es para mi un honor recibir el nombramiento de representar el país y apoyar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es una responsabilidad que asumo con orgullo”.

Méritos

Monegro destacó la importancia del nombramiento de Juan Soto, en el entendido de que el jardinero de los Mets reúne los méritos suficientes para que promocione los Juegos del 2026 y represente al país, “pues ha demostrado su orgullo de ser dominicano”.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos del 2026, también expresó: “Con su carisma, humildad y liderazgo Soto se convierte en el embajador ideal para ser recipiente del reconocimiento. Juan es un referente del deporte dominicano a nivel mundial”, manifestó Monegro.

Fue buen encuentro entre Juan Soto, la dirigencia deportiva y Chú Vásquez.

