Juan Soto: “Nos mantuvimos siempre agresivos”

El jardinero Juan Soto destacó el buen ritmo en el que se encuentra el equipo dominicano durante el Clásico Mundial de Béisbol, luego de superar 7-5 a Venezuela la noche del miércoles para adjudicarse, de manera invicta, el primer lugar del Grupo D.

República Dominicana entra a cuartos de final con récord de 4-0, tras vivir una noche épica y de furor, ante la presencia de 36,230 parroquianos que se dieron cita al loanDepot Park.

Soto reconoció que no fue una tarea fácil vencer a los venezolanos, al considerar que se trata de una de las ofensivas más explosivas de todo el torneo.

Explicó que siempre se mantuvieron cautelosos porque esperaban una reacción en cualquier momento.

"Nos mantuvimos agresivos, seguimos jugando la pelota fuerte y gracias a eso pudimos lograr la victoria", expresó el mejor pagado del negocio, quien fletó un jonrón de dos vueltas en la primera entrada para sentar las bases del triunfo quisqueyano.

El estelar jardinero agregó que, ahora que enfrentarán a Corea del Sur en los cuartos de final, continuarán haciendo las cosas que les han dado resultados.

“Seguir con la misma vibra y la misma rutina”, afirmó.

Al vencer a los venezolanos y evitar tener que enfrentarse a Japón en el cruce con los equipos del Grupo A, sostuvo que no se puede hablar de respiro, ya que todos los conjuntos involucrados tienen material para ir en busca del cetro de campeón.

“No hay rivales débiles. Todos los equipos que están aquí tienen talento y pueden hacer daño. Nosotros vamos a enfrentar a Corea con la mentalidad de dar el cien”, puntualizó.

Consideró que como equipo hay aspectos que deben mejorar para seguir avanzando y lograr el objetivo de levantar el trofeo.

Ajuste en el turno

Soto volvió a mostrar su capacidad de reacción como bateador, luego de caer 0-2 en el turno que la sacó.

“No es lo mismo llamar al diablo, que verlo llegar”, fue la expresión utilizada por Soto cuando llegó al dugout tras conectarle el batazo al zurdo Eduardo Rodríguez, quien había pedido la pelota para lanzarle a los dominicanos.

Rodríguez desafío a Soto con una recta a 94.1 millas por hora la cual fue devuelta de manera explosiva.

“Siempre estoy chocando la bola rápida, no importa si estoy 0-2 o 2-0, siempre estoy buscando chocar la bola rápida.”