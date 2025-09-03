El Juez de Ejecución de la Pena que dejó en libertad condicional a uno de dos condenados por el atentado contra el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, consideró que el convicto tenía un marcado interés de superarse y ser útil a la sociedad.

El magistrado José Manuel Arias entendió que José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuky) que había bastante coherencia y sinceridad en su actuación.

“Si bien es cierto que hay un hecho grave, del mismo modo es cierto que tal y como ha establecido la jurisprudencia, “ de admitirse como válido que el juez fundamente su actuación exclusivamente en la gravedad del hecho que sirvió de base para la condenación, se estaría considerando que el recluso no tiene de repentirse y de regenerarse en el penal”, justifica el magistrado.

Decisión del juez

El juez José Manuel Arias, otorgó la libertad condicional el 19 de noviembre de 2024 al interno José Chuky, mediante Resolución núm. 1527-RES-2024-00341.

Ciprián Lebrón había sido encontrado culpable de de violar los artículos 265, 266, 59,. 60, 2, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano; y 66, párrafo V de la Ley 631-16, sobre Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio de Luis Jhoel López Durán, David Américo Ortiz Arias y Sixto David Fernández Vásquez.

El Ministerio Público estuvo representado por el procurador de corte Wandy Ramírez Adames, de San Cristóbal, quien se opuso a la libertad condicional porque algunas documentaciones que se presentaron carecían de valoración, “lo digo porque no vemos la certificación de conducta y según la misma documentación el interno participó en el hecho desde el mismo centro”, recoge la propia resolución.

El representante del órgano persecutor observó que el garante mintió al decir que conocía al interno.

Pese a la oposición del Ministerio Público, Ciprián Lebrón prometió vivir en Catalina, Baní. Le sirvió de garante Luis Miguel Lugo Ramírez, quien prometió dar trabajo al interno. También el abogado Dorian Carlos Phillips Pérez, quien lo representó.