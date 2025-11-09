Jugadores mejores pagos en la NBA 2025-26

LeBron James encabeza el listado, mientras que Stephen Curry y Kevin Durant se unen al selecto club de los mil millones de dólares generados por salario y patrocinadores

KURT BADENHAUSEN

Sportico.com

LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant han publicado currículums dignos del Salón de la Fama en la cancha con un total combinado de 10 Títulos de la NBA, siete premios MVP y 43 selecciones para el mejor quinteto de la NBA. Sus logros fuera de la cancha son aún más impresionantes.

Se estima que las ganancias totales del trío, entre salarios y patrocinios, alcanzarán los 3.700 millones de dólares al final de la temporada.

Curry y Durant se unirán a su eterno rival en un club exclusivo: son los únicos jugadores de la NBA en ganar 1.000 millones de dólares en salarios y patrocinios mientras aún están en activo (Michael Jordan alcanzó los 1.000 millones después de su retiro).

Es una cifra que solo siete jugadores fuera de la NBA han alcanzado durante sus carreras: Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Roger Federer, Floyd Mayweather, Phil Mickelson y Neymar.

Para la temporada 2025-26, James recuperó su título como el jugador mejor pagado de la NBA con 132,6 millones de dólares, incluyendo unos 80 millones fuera de la cancha.

James fue el jugador con mayores ingresos de la NBA durante 11 temporadas consecutivas antes de Curry. El año pasado, sus ingresos ascendieron a 156 millones de dólares.

Las ganancias por patrocinios del base de los Golden State Warriors recibieron un impulso puntual gracias a la extensión de su contrato con Under Armour.

Kobe Bryant, en la temporada 2012-13, fue el último jugador en superar a LeBron James antes de Curry la temporada pasada.

Aunque James ganará más que cualquier otro jugador de baloncesto esta temporada, su salario de 52,6 millones de dólares con los Lakers vuelve a estar por debajo del de muchos de sus compañeros All-Stars. Ocupa el puesto número 12 en la clasificación general para la temporada 2025-26.

James solo ha tenido el salario más alto una vez (2016-17) durante sus 23 años de carrera. Con 59,6 millones de dólares, Curry ostenta el salario más alto entre los jugadores por noveno año consecutivo.

Los ingresos de James fuera de la cancha han superado su salario de equipo desde que fue seleccionado en primer lugar en el draft de 2003 y se unió a los Cleveland Cavaliers con un contrato de 90 millones de dólares con Nike, además de acuerdos de patrocinio con Coca-Cola y Upper Deck.

Nike sigue siendo su principal patrocinador, con su actual contrato vitalicio firmado en 2015.más de mil millones de dólares, según su gerente comercial de toda la vida, Maverick Carter.

Entre los nuevos socios de marca de James este año se encuentran Richard Mille y Mattel, fabricante de Barbie; en abril, se convirtió en el primer atleta profesional en tener un muñeco Ken.

En marzo, Amazon firmó un acuerdo multianual para la serie digital de James, Mind the Game, que se distribuirá a través de varias plataformas de Amazon.

Los 20 jugadores mejor pagados de la NBA ganarán un total de 1.400 millones de dólares, un 2% más que el año pasado.

Los ingresos fuera de la cancha representan el 29% del total, y James es el único que gana más con sus patrocinadores que con su equipo de la NBA