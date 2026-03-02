El outfielder Junior Lake se unirá al equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en sustitución de Johan Rojas.

La información fue confirmada por Nelson Cruz, gerente general del conjunto dominicano en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, previo a la jornada de prácticas del equipo dominicano.

Cruz indicó que Lake ha sido el pelotero de más producción en los últimos años en la liga de invierno y agregó que tiene características que pueden ser aprovechadas en beneficio del equipo dominicano.

Puede leer: Albert Pujols: “La misiónes ganar el campeonato”

Albert Pujols, dirigente del equipo dominicano, quien dirigió a Lake con los Leones del Escogido aseguró que Lake es un veterano que conoce su rol en el equipo y aportará cuando reciba la oportunidad.

Sobre Rojas

El nombre de Johan Rojas aparecía en la lista de jugadores disponibles para la primera práctica del equipo en Miami, pero no se presentó al equipo.

Esto encendió las alarmas en redes sociales sobre su participación en el evento.

Estas dudas, fueron despejadas por Nelson Cruz en la rueda de prensa, quien no precisó cuáles fueron las razones de la ausencia de Rojas.