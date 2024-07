Kim Kardashian se somete a tratamiento facial con esperma de salmón

Infobae.- Kim Kardashian volvió a sorprender al público con su dedicación a los tratamientos antienvejecimiento. En el reciente episodio del programa The Kardashians, transmitido el 11 de julio, reveló haberse sometido a un curioso procedimiento con la esperanza de mantener su juventud.

“Me hicieron un tratamiento facial con esperma de salmón, inyectándomelo en la cara”, le dijo Kardashian a su madre, Kris Jenner, quien quedó sin palabras tras la confesión.

La innovadora técnica, popularizada en Corea del Sur, es conocida por sus promesas de estimulación del colágeno, incremento de la renovación celular, y corrección de la distribución de melanina.

Según citó la revista Allure, estudios indicaron que los polinucleótidos, componentes esenciales del esperma de salmón, son beneficiosos para la regeneración de tejidos y la producción de colágeno, que es clave para lograr una piel saludable y rejuvenecida.

En su artículo, el Dr. Rod J. Rohrich, un cirujano plástico certificado, explicó que “los primeros estudios in vivo han demostrado una mejora en el tono de la piel, las líneas finas, la elasticidad de la piel y la hidratación”.

Tratamientos similares, conocidos como Pluryal Silk y Nucleofill, son utilizados para mejorar la textura y luminosidad del rostro. Aunque, por el momento, el procedimiento no puede realizarse en Estados Unidos, ya que aún no cuenta con la aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

Otra famosa que ha experimentado con esta técnica es Jennifer Aniston. La actriz de Friends discutió su experiencia con el inyectable en una entrevista de 2023 con The Wall Street Journal. “Lo primero que dije fue: ‘¿En serio? ¿Cómo se consigue el esperma del salmón?’”, comentó. Sin embargo, explicó que no notó cambios significativos en su piel tras la aplicación.

La disposición de Kardashian a explorar nuevas técnicas de rejuvenecimiento puede parecer extrema. En una conversación de 2022 con The New York Times, la socialité expresó su voluntad de detener el reloj la vida: “Probaré cualquier cosa. Si me dijeran que literalmente tengo que comer caca todos los días y luciré más joven, tal vez lo haría. Tal vez sí”.