Relaciones homosexuales: Claroscuros en la nueva sentencia del TC

Compleja la sentencia del Constitucional que despenaliza las relaciones homosexuales en la Policía y los cuerpos armados. ¿O está claro?

El nuevo director de la Opret fue recibido con dos averías en estaciones que interrumpió el servicio de líneas del Metro. ¿Casualidades?

Fuerza del Pueblo convocó a marchar contra el costo de la vida y la corrupción. ¿Será una nueva versión de Marcha Verde? ¿Qué les parece?

El nerviosismo de presidenciables del PRM se ha reducido con la declinación de las aspiraciones de Víctor D´Aza y Roberto Fulcar. ¿Es para menos?

Desde ya comienzan las expectativas con la decisión del PLD de escoger su candidato presidencial en 2026. Se abren las apuestas.

De cara a 2028, Leonel Fernández es el único aspirante que corre solo en la pista, pero tiene en contra que la carrera es muy larga. ¿De acuerdo?

Tras casi cinco años llama la atención la demora del juicio de fondo al exprocurador Jean Alain Rodríguez. Lo demasiado hasta Dios lo ve.

Lo importante de la procuraduría antinarcótica es que funcione. Para burocracia y bulto está más que bueno. ¿O no es así?