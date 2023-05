La ansiedad toca la puerta de muchos famosos

Tener el dominio de manejar temas, actuar o hablar frente a cámaras, conscientes de que millones de personas están mirando y pueden juzgarte de manera positiva o negativa, sin duda requiere de mucha seguridad.

Y es este un factor determinante para admirar a los famosos que lo hacen y salen airosos del intento; pero es también la realidad que despierta interrogantes cuando uno de ellos se muestra vulnerable a trastornos como la ansiedad, sobre todo porque erróneamente creemos que son perfectos y que no son afectados por las cosas que aquejan a la gente común.

“Estos últimos años y a propósito de la pandemia mi mente y mi corazón me llevaron a vivir en medio de un caos constante donde los pensamientos en forma de bucle negativo no desaparecían de mi cabeza”, confesó la conductora Karina Larrauri hace unos meses, en un muy humano post en su Instagram, en el que concluía manifestando que: “La ansiedad (Trastorno generalizado de Ansiedad) no es más que un miedo terrible al futuro, un estado de alerta permanente que nos paraliza y nos pone en estado de defensa. Entonces ahora me hace muchísimo más sentido la frase de Aquí y ahora, lo demás ya llegará”.

Ramón Emilio Almánzar

Una declaración más reciente la hizo el actor y director de cine Frank Perozo, en una entrevista en el programa de Youtube “Casi un Late Night”, donde reconoció que su lucha contra la depresión y ansiedad, enfermedades que padeció por muchos años y actualmente ha superado con ayuda profesional.

A estos se unen la conocida influencer Grency Féliz quien confesó que tuvo que parar la lactancia cómo a los tres o cuatro meses, porque la tuvieron que medicar para los ataques de pánico y el gimnasio se convirtió en una forma de ventilar y volverse a sentir como Glency”, pues se había perdido en ese camino por lo que era la ansiedad.

El merenguero Rafely Rosario, en el 2014 dijo que la depresión y la ansiedad también lo llevaron a comer sin control tras pasar por un momento difícil cuando trato de emprender su propio proyecto y resultó en un fracaso que detonó los trastornos. No fue hasta el 2017 que logró vencer la enfermedad.

Es bien conocido el caso de la famosa conductora y empresaria venezolana Carolina Sandoval, quien al reconocer que sufre de este trastorno, lo definió de esta manera: «La ansiedad es una angustia que va hacia el futuro y unos pensamientos del pasado. Es decir: ‘¿Ay por qué se murió mi papá, por qué eso pasó?’ Y entonces el futuro es: ¿Será que me va a pasar a mí? Tanto que la ansiedad te lleva a cosas como la claustrofobia, la agorafobia, ser hipocondriaca».

¿Cuándo es normal?

Profesionales de la conducta han afirmado en diferentes ocasiones que sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida.

Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias, que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos llegando a ataques de pánico.

“La gente famosa genera mucho estrés, porque lamentablemente tienen que asumir una pose ante la sociedad. Por así decirlo, pierden la naturalidad con que su organismo y su mente deberían funcionar, y toda persona que asume una pose tiene una alta probabilidad de desarrollar ansiedad generalizada”, explica el psicólogo Ramón Emilio Almánzar, con relación a la proliferación de este trastorno en figuras del medio.

Lo ideal no es controlar la ansiedad cuando ataca –expresó el profesional del Centro Vida y Familia- sino hacer cambios en el estilo de vida, para que no ataque. “Es recomendable trabajar en recursos mentales/conductuales que permitan tener un estado de ánimo estable, y que la ansiedad sea regulada de manera automática por el cerebro.

Recomienda meditación diaria, ejercicio intenso tres veces a la semana, grupos de personas donde se pueda actuar con naturalidad, sin poses, no creerse la película y tratar de tomar tiempo para descansar.

Otros ejemplos

A nivel internacional son muchos ya los que se han sincerizado sobre sus problemas de ansiedad extrema, algunos casos son por ejemplo: el de Ariana Grande quien dijo que “Siempre he tenido ansiedad. Realmente nunca hablé de eso porque pensé que todos lo tenía”.

J Balvin lanzó en 2020 The Boy From Medellín, un documental en el que habla sobre la ansiedad, la soledad y depresión que ha experimentado siendo una persona pública.

Justin Bieber reconoció que “empiezas a ver el día que tienes por delante con mucho miedo y anticipas otro mal día. Un ciclo de sentir decepción tras decepción. A veces, incluso puede llegar al punto en que ni siquiera quieres vivir más”.

Lady Gaga sufrió bullying en la adolescencia y debido a eso fue diagnosticada con ansiedad y depresión. En 2012 lanzó la fundación Cynthia Germanotta, para ayudar a personas jóvenes a luchar contra sus problemas de salud mental.