El informe, elaborado por la consultora internacional Reputation Lab junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)

Santo Domingo.-La banca dominicana se consolida como una de las mejor valoradas por los consumidores en la región, al ocupar el segundo lugar en reputación entre países de Latinoamérica y Estados Unidos, según el estudio RepCore® Banca 2026.

El informe, elaborado por la consultora internacional Reputation Lab junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), sitúa al sistema financiero local solo por debajo de Honduras, y por encima de Nicaragua y El Salvador, que ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente.

La investigación, realizada entre febrero y principios de marzo, se basa en más de 27,600 valoraciones de consumidores y analiza 137 entidades en 19 países, posicionando a la banca dominicana con un nivel de reputación moderado, pero superior al promedio latinoamericano.

Alta valoración regional

Los resultados fueron presentados por Fernando Prado y Natalia Arenzana, socios de Reputation Lab, durante un encuentro coordinado por Leaderworld Corporate Affairs, con la participación de ejecutivos de la ABA, encabezados por su presidenta, Rosanna Ruiz.

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Arenzana destacó que el sector bancario dominicano muestra una posición sólida en términos de reputación dentro del contexto regional, lo que representa una ventaja competitiva, aunque subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las expectativas sociales.

Entre los atributos mejor valorados por los consumidores dominicanos figuran el liderazgo, la proyección internacional, el comportamiento ético y la trayectoria de las entidades, con percepciones más favorables que en otros países de la región y en Estados Unidos.

Claves de la reputación

Asimismo, explicó que el compromiso social y la integridad continúan siendo factores determinantes en la reputación del sector, al representar el 45.1% de su valoración en el país, aunque con un peso ligeramente menor al promedio regional.

El informe, elaborado por la consultora internacional Reputation Lab junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)

De su lado, la directora de Comunicación y Marketing de la ABA, Pamela Castillo, señaló que estos resultados reflejan la importancia de seguir fortaleciendo la confianza de los usuarios como base del desarrollo sostenible del sistema financiero.

En tanto, Fernando Prado resaltó que la reputación impulsa el respaldo del público y la creación de valor, al indicar que un aumento de cinco puntos en el indicador RepScore se traduce en un incremento de 4.3 puntos en la intención de recomendación.

El estudio también revela que la banca dominicana registra niveles de apoyo superiores al promedio regional en aspectos clave como la recomendación, la disposición a trabajar en el sector y la aceptación de su presencia en las comunidades.