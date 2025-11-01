La cantante dominicana Natti Natasha compartió este sábado un emotivo momento con sus seguidores al anunciar el nacimiento de su segunda hija, Dominique Isabelle, fruto de su relación con el productor musical Raphy Pina.

En su publicación, acompañada de un video familiar, la artista muestra cómo se preparó para el gran día junto a su pareja, su hija mayor y los hijos mayores de Pina. La grabación refleja la intimidad y alegría de la familia en un momento tan especial.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… 💖 Les presento a nuestra hija, @queendominiqueisabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, escribió Natti Natasha en sus redes sociales.

Además, la cantante lanzó una canción titulada “1 de noviembre”, inspirada en el nacimiento de su hija y en el amor maternal. Según Natti, el tema es “una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre”.

Raphy Pina comparte foto junto a su bebé Dominique Isabelle./ IG @raphypina

En la publicación, Natti agradeció a sus seguidores por acompañarla en este momento y le dio la bienvenida al mundo a Dominique Isabelle, describiéndola como “el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”.

El video ya se ha convertido en tendencia en redes sociales, mostrando el lado más íntimo y tierno de la cantante en uno de los días más importantes de su vida.