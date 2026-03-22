Esta iniciativa busca posicionar al peatón como el verdadero protagonista del espacio público, fomentando una movilidad sostenible.

¿Conoce la campaña impulsada por el BID y el Ministerio de Cultura que busca posicionar al peatón como protagonista del espacio público?.

Con el objetivo de transformar la manera en que se habita y disfruta la Ciudad Colonial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al Ministerio de Cultura, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Unión Europea, lanzaron la campaña “La Ciudad Colonial es tuya, camínala”.

Esta iniciativa busca posicionar al peatón como el verdadero protagonista del espacio público, fomentando una movilidad sostenible que permita a los ciudadanos y turistas redescubrir la esencia de la Primada de América desde una perspectiva más humana y cercana.

La campaña incentiva a la ciudadanía a dejar el vehículo y optar por caminar, usar la bicicleta u otros medios de transporte de bajo impacto.

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Al optimizar el uso del espacio público, se busca facilitar una experiencia más disfrutable y consciente, donde cada rincón pueda ser apreciado sin las barreras del tránsito convencional.

A través de piezas gráficas y mensajes directos en redes sociales, la iniciativa resalta los beneficios de reconectar con el entorno urbano de una forma más pausada y enriquecedora.

Bajo consignas reflexivas como “Tu carro no hace falta”, “Los peatones no hacen tapones” y “La mejor foto se toma a pie”, la campaña busca generar un cambio real de hábitos en los visitantes.

Estos mensajes no solo intentan reducir la congestión vehicular en la zona, sino también fortalecer la apropiación ciudadana de sus calles y plazas, promoviendo una cultura de movilidad que prioriza a la persona por encima del automóvil para dinamizar el turismo local.

iniciativa contribuye a fortalecer el tejido social y garantiza que cada paso dado por sus calles ayude a preservar la identidad de este patrimonio mundial, convirtiéndolo en un espacio más amigable para todos.