Yailin "La Más Viral" durante el video de su nuevo tema "Nota"

Santo Domingo Este.— El caso judicial que involucra a la cantante de música urbana, Yailin La Más Viral, dio un nuevo giro luego de que el Ministerio Público depositara este miércoles una solicitud de medida de coerción en su contra por presunto porte ilegal de armas de fuego.

La intérprete de «Quieres chapa» fue detenida durante un operativo en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, mientras se desplazaba en un vehículo de lujo de su propiedad, donde las autoridades reportaron el hallazgo de dos armas.

De acuerdo con el informe de las autoridades, se trata de una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, así como una Zoraki, ambas con sus respectivos cargadores y municiones.

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El proceso ahora queda en manos de la justicia, que deberá determinar las medidas a imponer a Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, en medio de un caso que ha generado atención pública.