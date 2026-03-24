La Fiscalía de Santo Domingo Este investiga en estos momentos a la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz), arrestada la mañana de hoy en flagrante delito con dos pistolas sin los permisos correspondientes en el sector Los Mina.

Trascendió que la intérprete está siendo investigada por fiscales adjuntos del Departamento de Homicidios por porte ilegal de arma de fuego, bajo las instrucciones del fiscal titular, Milciades Guzmán Leonardo.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo será depositada la solicitud de medida de coerción, la cual podría conocerse el próximo jueves en horas de la mañana.

El arresto se produjo próximo al mediodía, cuando agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM interceptaron a la detenida en la calle Aris Azar, mientras se desplazaba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, placa Z007935. La acompañaban otras dos personas.

En el interior del vehículo fueron ocupadas una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley para garantizar la seguridad ciudadana.