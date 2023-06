La defensa es mayor inquietud de Nuggets

MIAMI.- Se ha hablado mucho de la ofensiva de la estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, y de cómo el Miami Heat trata de defenderlo. En la victoria de Miami por 111-108 en el Juego 2, empatando las Finales de la NBA en 1-1, Jokic anotó 41 puntos pero solo cuatro asistencias cuando los Nuggets cayeron a 0-4 de todos los tiempos en los playoffs cuando Jokic anotó 40 o más. Sus cuatro asistencias fueron un mínimo de playoffs esta temporada.

Si bien la estrategia del Heat para frenar a Jokic seguirá siendo un tema, los Nuggets siguieron siendo un equipo ofensivo eficiente durante dos juegos.

La mayor preocupación es su defensa y el esfuerzo de ese lado de la cancha.

“Si realmente quieres simplificar los primeros dos juegos, en los primeros tres cuartos hemos dominado ambos juegos”, dijo el entrenador de Denver, Michael Malone.

“El Miami Heat está dominando el último cuarto”.

El tiene razón. En el último cuarto de las Finales, Miami ha superado a Denver 66-45 y ha disparado un 63,9% desde el campo y un 52,4% en triples.

«¿Cómo pueden todos los demás ayudarse a sí mismos? Comunicarse, ser disciplinado», dijo Malone. «Comienza con la defensa. Si defendemos y reboteamos, podemos salir y correr. Tuvimos 18 puntos de quiebre rápido en el Juego 2: 16 en la primera mitad y 13 en ese segundo cuarto.

«No estamos obteniendo carreras en el último cuarto porque no estamos defendiendo a nadie».

Aunque el Heat fue el No. 27 en tiros de 3 puntos durante la temporada regular, han redescubierto su toque que los convirtió en el equipo No. 1 en tiros de 3 puntos en la temporada regular 2021-22. En los playoffs de esta temporada, el Heat es el No. 1 en tiros de 3 puntos (39.2%) y acertó 17 de 35 triples en el Juego 2.

El Heat también tiene tiradores, con Caleb Martin, Duncan Robinson, Gabe Vincent, Max Strus, Kyle Lowry y Kevin Love. Jimmy Butler mantiene a los equipos honestos desde ese rango, y existe la posibilidad de que Tyler Herro, quien se fracturó la mano derecha (de tiro) contra Milwaukee en el Juego 1 de su serie de primera ronda de la Conferencia Este, regrese contra Denver.

Por: Jeff Zillgitt

USA TODAY