La Insuperable y Yailin protagonizan pelea

Santo Domingo.- Un video que circula en redes sociales muestra un ambiente de caos en una discoteca de Santo Domingo durante una presentación en la que coincidieron las artistas urbanas La Insuperable y Yailin “La Más Viral”. Aunque en las imágenes no se observa un enfrentamiento directo entre ambas, sí se registran empujones, gritos y desorden entre los presentes, lo que rápidamente desató especulaciones sobre una supuesta pelea.

El material audiovisual, ampliamente compartido en plataformas digitales, ha generado controversia y cientos de reacciones de fanáticos y figuras del entretenimiento, quienes han pedido aclarar lo sucedido. Hasta el momento, ninguna de las artistas ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente, que las coloca nuevamente en el centro de la atención pública y las tendencias en redes sociales.