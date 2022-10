La línea roja y sus consecuencias

Kevin Spacey,

Productor.-

El juicio por supuesto abuso sexual es un espejo en que deben verse actores, productores, empresarios, artistas y políticos. Cruzar la línea roja, o intentarlo, trae sus consecuencias. Se le juzga por una acusación del actor Anthony Rapp, quien dijo que fue agredido sexualmente por el productor en 1986, cuando tenía 14 años.

Antonio Marte

Antonio Marte,

Senador.-

Si como dice se arrepiente a veces de ser senador, entonces lo que tiene que hacer es renunciar no tener ese conflicto de conciencia. Es un ejercicio en que no solo ha pasado hambre, que le dejará muchos millones de pesos en pérdida, sino que lo define como propio de gente vaga, no para personas como él. Si deja la curul es posible que hasta lo aplaudan.

Annie Ernaux

Annie Ernaux,

Premio Nobel Literatura.-

Tras el galardón sus libros despertarán más interés en todas partes. Los premios literarios suelen estimular la lectura, sobre todo de las obras de los galardonados. Nacida en 1940 en Normandía, Francia, se destacado como una de las escritoras europeas más reconocidas, además de catedrática lenguas modernas.