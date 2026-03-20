Página Dos El semáforo

Daniel Noboa declara toque de queda en cuatro provincias por violencia de crimen organizado

Por
Daniel Noboa declara toque de queda en cuatro provincias por violencia de crimen organizado

Daniel Noboa
Presidente de Ecuador

La violencia provocada por el crimen organizado lo ha llevado a declarar toque de queda en cuatro provincias. Que la seguridad deba ser garantizada a cualquier precio no es una autorización para violentar, como se le ha atribuido, el respeto a los derechos humanos. Es cierto que la seguridad en su país se ha tornado en un problema complejo.

Daniel Noboa declara toque de queda en cuatro provincias por violencia de crimen organizado

Antonio Marte
Senador y empresario

Si tiene alguna constancia que respalde su denuncia sobre supuestos cobros de hasta 30 mil pesos a haitianos en operativos migratorios debe aportarla. Pero aunque no tenga más que sospechas, de todas formas el director de Migración debe prestar atención a la denuncia. Nada se puede descartar sin investigarse previamente.

Puedes leer: Jochy Santos gana el Gran Soberano 2026 y llama a elevar el nivel de la comunicación en RD

Jochy Santos
Comediante

El Gran Soberano con que fue galardonado es un reconocimiento a su talento y capacidad de trabajo. Con una chispa que no deja indiferente ni siquiera a los más circunspectos, descolló desde el primer momento como comediante. Pero no se ha limitado a los chistes, sino que se ha afianzado en la radio y la televisión.

TEMAS: #Antonio Marte#Daniel Noboa#Jochy Santos
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación