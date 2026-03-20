Daniel Noboa

Presidente de Ecuador

La violencia provocada por el crimen organizado lo ha llevado a declarar toque de queda en cuatro provincias. Que la seguridad deba ser garantizada a cualquier precio no es una autorización para violentar, como se le ha atribuido, el respeto a los derechos humanos. Es cierto que la seguridad en su país se ha tornado en un problema complejo.

Antonio Marte

Senador y empresario

Si tiene alguna constancia que respalde su denuncia sobre supuestos cobros de hasta 30 mil pesos a haitianos en operativos migratorios debe aportarla. Pero aunque no tenga más que sospechas, de todas formas el director de Migración debe prestar atención a la denuncia. Nada se puede descartar sin investigarse previamente.

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Jochy Santos

Comediante

El Gran Soberano con que fue galardonado es un reconocimiento a su talento y capacidad de trabajo. Con una chispa que no deja indiferente ni siquiera a los más circunspectos, descolló desde el primer momento como comediante. Pero no se ha limitado a los chistes, sino que se ha afianzado en la radio y la televisión.