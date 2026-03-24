La lucha contra el trasiego fronterizo

La detención de 26 haitianos indocumentados de que ha dado cuenta el Ejército en zonas boscosas de Montecristi ratifica que el trasiego por la frontera es un desafío que supera la capacidad de las autoridades para impedirlo.

Como otros tantos, los haitianos pudieron penetrar a territorio dominicano y ocultarse, según los militares, en zonas boscosas de la provincia.

El operativo ha colocado sobre el tapete la corrupción que se ha denunciado en la zona. Una de las versiones más socorridas es la del denunciado cobro para facilitar el ingreso de indocumentados a esta parte de la isla.

Las decenas de haitianos que según el Ejército han sido detenidos en diferentes operativos aumenta las suspicacias. Y, en honor a la verdad, cuesta aceptar que con el muro, la vigilancia, los equipos de alta tecnología, drones y otras restricciones los haitianos puedan arreglárselas para ingresar al país como no sea a través del peaje.

Los indocumentados detenidos en Montecristi no hacen más que llamar la atención sobre la necesidad de reforzar los controles en la frontera contra el trasiego de personas y de contrabando.

Puedes leer: Ejército detiene yipeta con 9 haitianos indocumentados

Se da por descontado que los 26 detenidos no fueron todos los que llegaron, que otros pudieron escabullirse sin ser capturados.