Tragedia en La Romana: dos canadienses mueren y 17 resultan heridas en accidente de autobús

Santo Domingo.– Un accidente de tránsito registrado en la Autovía del Este, en dirección Este–Oeste, dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y 17 personas heridas, tras el deslizamiento de un autobús en el retorno del kilómetro 10 de Cumayasa, sector El Hoyo, provincia La Romana.

El vehículo involucrado es un autobús marca King Long, color blanco, placa I122381, en el que viajaban pasajeros de nacionalidad canadiense.

En total, 19 personas resultaron afectadas durante el accidente: 17 lesionadas (9 hombres y 8 mujeres) y 2 fallecidas, ambas mujeres, quienes murieron a causa de los golpes y heridas sufridas durante el impacto.

El autobús era conducido por Juan Pablo Villa Cuevas, quien también resultó herido. Las autoridades informaron que al conductor se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo.

Los heridos fueron trasladados a varios centros médicos de la provincia, donde reciben atenciones médicas mientras se monitorea su evolución.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 coordinó la asistencia tras recibir la alerta del siniestro ocurrido en el municipio Villa Hermosa, en La Romana. De inmediato fueron activados los protocolos correspondientes, movilizando 12 ambulancias, unidades de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Las unidades trabajaron de manera articulada para brindar asistencia a los afectados, garantizar la seguridad en la zona y restablecer la circulación vehicular.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.