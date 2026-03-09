La sorpresiva destitución de Kristi Noem

Kristi Noem

Ex secretaria Seguridad EE. UU.

Su destitución en medio de los conflictos internos y externos de Washington no es un caso aislado. Era una funcionaria de línea dura, a quien se atribuye la muerte de su perro y de tildar de terroristas a las víctimas del ICE. Hay muchas especulaciones, pero las razones para prescindir de sus servicios tienen que ser muy poderosas.

Gustavo Petro

Presidente de Colombia

No ha surgido ningún nubarrón que inquiete sobre el proceso electoral, pero en un país tan permeado por la violencia los riesgos son inminentes. Haría un gran aporte al sistema democrático si desde el poder garantiza la mayor seguridad de los candidatos en las elecciones presidenciales para evitar sobresaltos que puedan incidir en los resultados.

Puedes leer: Redadas, escándalos y un avión de $70 millones: la crisis que tumbó a Kristi Noem

Winston “Chilote” Llenas

Ícono Águilas Cibaeñas

Como emblema de las Águilas Cibaeñas, conjunto al que ha estado ligado por más de seis décadas, es digno del homenaje que el rindió el Banco de Reservas. No solo se destacó como jugador del equipo de Santiago, sino por sus aportes al desarrollo del béisbol. Dentro y fuera del terreno ha sido el mismo caballero.