Son muchos los ingredientes que evidencia la crisis de gobernabilidad en la Cámara de Cuentas, pero, en honor a la verdad, el último que ha asomado le pone la tapa al pomo.

Se trata de la posición de sus cinco miembros sobre el informe presentado por el Gobierno al Congreso de la ejecución presupuestaria de 2022.

El informe fue validado por la vicepresidenta Elsa Catano Ramírez, la secretaria Tomasina Tolentino de Makenzie y la miembro Elsa Peña Peña, sin contar con el respaldo del presidente Janel Ramírez Sánchez y del titular Mario Fernández Burgos.

Estos no rubricaron el análisis bajo el alegato de que no cumplía con la ley, además de evidenciar “gravísimas falencias y debilidades”. Sin embargo, las otras tres miembros que conforman la mayoría del pleno no repararon en las observaciones para validar el informe en cuestión.

Con sus nefastas consecuencias para la transparencia y eficiencia administrativa ha vuelto a confirmarse que las diferencias técnicas, contamidas con intereses políticos, han estado en el centro de la confrontación que sacude al órgano de control y fiscalizar el uso de los recursos públicos.