Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán escasos este martes en gran parte del territorio nacional, aunque en algunas provincias se registrarán chubascos moderados debido a la humedad imperante y al aire procedente del sureste, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad precisó que las pocas precipitaciones que podrían producirse estarán concentradas sobre las provincias Pedernales, Santiago, Monseñor Nouel, Elías Piña, San José de Ocoa, La Vega y El Seibo.

Indomet también advirtió sobre el oleaje anormal en la costa Atlántica, por lo que exhortó a los pescadores a no aventurarse mar adentro.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que en los próximos días no se prevé la formación de ciclones tropicales en la región del Caribe.

En cuanto al huracán “Humberto” y la tormenta tropical “Imelda”, el organismo indicó que ambos fenómenos continúan desplazándose hacia el centro del Atlántico.