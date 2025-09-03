Santo Domingo.- Una vaguada localizada cerca de Haití seguirá provocando aguaceros moderados en algunas provincias dominicanas, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros tendrán mayor incidencia sobre las provincias San Cristóbal, Pedernales, Barahona, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña e Independencia.

Dichas precipitaciones estarán acompañadas por tormentas eléctricas y viento en algunas zonas.

Asimismo, Meteorología informó que continúa vigilando una zona de aguaceros ubicada entre la costa africana y el sur del Archipiélago de las Antillas.

Este sistema tiene un 30% de potencial para evolucionar en los próximos días, según el informe suministrado por Meteorología la tarde del miércoles.