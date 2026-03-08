Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán al menos hasta el martes, debido a la incidencia de una vaguada localizada en la zona, por lo que doce provincias, más el Distrito Nacional, figuran en alerta, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Meteorología informó que se emitió «alerta amarilla» para San Cristóbal y el Distrito Nacional, debido al pronóstico de aguaceros para las próximas 48 horas.

Agregó que rige nivel de «alerta verde» para San José de Ocoa, Santo Domingo, Monseñor Nouel, Samaná, Juan Sánchez Ramírez, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega y Monte Plata.

En las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones en gran parte del territorio dominicano, debido a la incidencia de la vaguada.

Indomet exhortó a la población a dar seguimiento a los boletines oficiales que serán emitidos en las próximas horas.

También pidió a los propietarios de embarcaciones pequeñas a permanecer en puerto, debido al oleaje anormal en ambas costas.