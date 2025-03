Cristóbal Marte y Milagros Cabral lamentan fallecimiento de  Ricardo Georiber

Una nube de tristeza ha arropado al movimiento deportivo nacional, tras la partida del llamado padre del voleibol dominicano. Próximo a las tres de la tarde, cuando se ventiló la información, las lágrimas de luto fueron más que notorias tras el anuncio del fallecimiento de don Ricardo Georiber Arias Gneco, a la edad de 85 años.

Figuras y entidades ligadas al deporte expresaron su dolor, pero a su vez recordaron la lucha incansable de Georiber por promover los buenos valores a través de la práctica deportiva.

Los distintos mensajes expresados coincidían en que Georiber es un héroe nacional, no por su lucha con armas, si no por sus batallas diarias en pos de mejores jóvenes.

Pese a sus 85 años y los achaques de salud, el hombre más querido en el voleibol, diariamente se apersonaba al “semillero” del Pabellón de Voleibol, manteniéndose vigilante de cómo marchaban las cosas con los voleibolistas emergentes.

Compromiso

Cristóbal Marte relató que el compromiso que tenía Georiber con sus jugadoras llegó a un nivel que en una época tuvo que salir a conchar en la 27 de Febrero en su carro, un Datsun azul, para de esta forma alimentar al grupo de atletas que entrenaba, los cuales residían en su casa, como si se tratase de una villa de atletas.

“Hemos perdido a un verdadero héroe nacional, por su legado y por todo lo que significó y significa para el voleibol dominicano, que hoy exhibe grandes lauros a nivel internacional”, expresó Marte.

Marte recordó que Gioriver fue quien le motivó a incursionar al voleibol a principios de los 90.

El padrino de la Reinas del Caribe resalta que Georiber nunca escatimó fuerzas, ni voluntad propia para impulsar el voleibol, el cuál abrazó como a su propia familia.

Marte precisó que “pocos dirigentes deportivos en el país se han entregado por entero al deporte, como lo hizo Georiber hasta el último día de su vida”.

Última conversación

Marte compartió las últimas palabras que escuchó de Georiber, a través de una nota de voz por WhatsApp, hace alrededor de una semana.

“Saludos, saludos…mi gran amigo Cristóbal Marte. Así es la vida y te has convertido en mi todo. Te agradezco mucho, sobre todo la sinceridad que me has mostrado. Espero que estés bien y que las cosas te salgan ideal…espero que nos veamos pronto”.

Milagros

A través del voleibol, Georiber impactó las vidas de miles de niñas que soñaban con pertenecer a la selección nacional.

Una de esas chicas que fue acogida, es Milagros Cabral, ex capitana de las Reinas del Caribe.

“He perdido un padre, en lo deportivo y que me guió en mi vida siempre”, dijo Milagros.

La hoy directora del Programa de Selecciones Nacionales de Voleibol, manifestó que recordará a Georiber como “un hombre alegre y trabajador”, señalando que el hoy fenecido trabajó por cada una de las jugadoras que se han convertido en glorias del deporte a través del voleibol.

“Pese a que me encuentro conmovida, tendré muy buenos recuerdos de él”, precisó Milagros, quien añadió que la misión ahora es transmitir a las nuevas generaciones, el legado dejado por Georiber.

“Me encargaré de eso. Seré esa persona que lleve y promueva esos buenos valores a todas las niñas que vienen subiendo dentro del proyecto nacional”, aseguró Milagros.

Algo que se resalta de Georiber es que siempre fue muy respetuoso y cuidadoso de las niñas con las que trabajó a lo largo de su carrera.

Ciertamente que las virtudes de Georiber seguirán siendo resaltadas por los próximos años, no solo por su calidad como dirigente deportivo, si no por su dotes de gran ser humano.

Hijos

Georiber procreó a Edgar Arias Sibilia, Xiomara Arias Sibilia, Giomar Ariel Arias Molina y Frederick Arias Molina.

Condolencias

Dentro de los mensajes de condolencias resaltan, los del Comité Olímpico Dominicano, Ministerio de Deportes y Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El presidente del comité permanente del Pabellón de la Fama, Dionicio Guzmán, informó que varios miembros de esta entidad estarán haciendo una guardía de honor frente al féretro de Georiber.

El dato

Honras fúnebres

Sus restos están siendo expuestos en la Funeraria Blandino de la Sabana Larga durante todo el jueves.

El viernes, próximo al mediodía, serán trasladados al Palacio del Voleibol Ricardo “Gioriver” Arias y posteriormente en la tarde se le dará cristiana sepultura en el Cristo Salvador.