SANTO DOMINGO.– En un esfuerzo interinstitucional que combina tecnología, seguridad y prevención, la vicepresidenta Raquel Peña, junto al presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, encabezó la primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas.

Esta herramienta permitirá emitir mensajes de emergencia de manera masiva, inmediata y geolocalizada a los teléfonos móviles de la población, con el propósito de salvaguardar vidas humanas.

El proyecto cuenta con el respaldo del INDOTEL, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), entre otras instituciones estatales que suman esfuerzos para fortalecer la seguridad ciudadana.

Un paso histórico en la protección ciudadana

Gómez Mazara calificó la puesta en marcha del sistema como un “paso histórico” en la protección de los sectores más vulnerables, al destacar que se trata de un avance que convierte la teoría en hechos concretos mediante la cooperación interinstitucional y el uso de la tecnología.

Acto de lanzamiento del Sistema Nacional de Alertas para comunicaciones instantáneas en emergencias y seguridad ciudadana

“El servicio público no puede ser un recurso teórico ni una herramienta para intereses particulares. Nuestro compromiso es ser eficientes, 24 horas al día, siete días a la semana, al servicio del pueblo dominicano”, afirmó.

Se lanza el Sistema de Alertas para comunicaciones instantáneas en emergencias y seguridad ciudadana

De igual manera, subrayó la visión del presidente Luis Abinader y la articulación del Gobierno central, que han colocado la seguridad y la protección de la vida en el centro de la agenda nacional.

Por su parte, el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, resaltó que con esta primera fase el país marca un hito trascendental en la historia de la protección ciudadana.

Tecnología de punta para emergencias

La primera prueba se realizó a través de la red de Claro Dominicana y en dispositivos Android, convirtiéndose esta empresa en la primera en adecuar su sistema a la tecnología Cell Broadcast (CB). A diferencia de los tradicionales SMS, esta tecnología permite enviar notificaciones inmediatas, segmentadas y focalizadas en las zonas de riesgo, garantizando mayor rapidez y precisión en la comunicación.

El sistema contempla dos grandes regímenes de alertas:

Emergencias y desastres naturales , gestionadas por el COE, que abarcan fenómenos como huracanes, inundaciones, terremotos y tsunamis.

, gestionadas por el COE, que abarcan fenómenos como huracanes, inundaciones, terremotos y tsunamis. Seguridad ciudadana, coordinadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el 9-1-1, enfocadas en la búsqueda de personas desaparecidas. En este renglón se incluyen la Alerta Amber (niños), Alerta Rosa (mujeres en riesgo), Alerta Azul (personas con discapacidad) y Alerta Silver (adultos mayores).

Cada proceso se activa a partir de una denuncia en un destacamento policial, el Ministerio Público o a través de una llamada al 9-1-1. A partir de ahí, se despliega un protocolo que coordina la información, moviliza equipos de la Policía Nacional, da acompañamiento a las familias y establece responsabilidades judiciales en caso de mediar acción criminal.

Inversión y protocolos de seguridad

El proyecto se respalda en un convenio de colaboración firmado entre INDOTEL y el Sistema 9-1-1. El órgano regulador de las telecomunicaciones destinó más de 900 mil dólares para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, inversión aprobada por el Consejo Directivo de INDOTEL en agosto de 2025.

Asimismo, las autoridades explicaron que el sistema operará bajo protocolos estrictos y contará con redundancias tecnológicas en Santo Domingo y Santiago, lo que garantizará la continuidad del servicio. Cada alerta será clara, breve y accionable, evitando la saturación de mensajes y fomentando la confianza de la población.

Hacia una cultura de prevención

Con esta primera prueba, la República Dominicana da un paso firme hacia la implementación progresiva del Sistema Nacional de Alertas, integrando la tecnología con la coordinación interinstitucional y la participación activa de la ciudadanía.

Actualmente, el Congreso Nacional conoce el proyecto de ley que busca regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Alertas, incluyendo la Alerta Amber, orientada a la protección de personas desaparecidas y otros sectores vulnerables.

Autoridades presentes

En la actividad participaron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; y de Interior y Policía, Faride Raful. También asistieron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el director del COE, mayor general (R) Juan Manuel Méndez García; el CEO de Claro Dominicana, Carlos Cueto; el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, entre otros funcionarios.