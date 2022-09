Santo Domingo.- La noche de este lunes las redes sociales se llenaron de dimes y diretes entre el exponente de música urbana, Avelino Figueroa, mejor conocido como “Lápiz Conciente” y Santiago Matías, Alias “Alofoke”.

En el primer En Vivo, realizado por El Lápiz, el artista hizo una serie de comentarios en contra del propietario de Alofoke Media Group, en donde le dijo que “no es nadie”.

“Quiero que entiendas que tú no eres nadie, ni tu ni los que están contigo… Nosotros no queremos estar cerca de ti. No te necesitamos porque no tienes el nivel intelectual ni moral para estar cerca”, fueron algunos de los fuertes comentarios realizados por el rapero, a través de su cuenta de Instagram, en un video que duró alrededor de 45 minutos.

La situación surgió a raíz de un comentario realizado por Matías, en el que afirmaba que el artista “Se quedó siendo duro”.

Lápiz Conciente arremete contra Alofoke: “tú no eres nadie”

“Tú eres una figura para la nueva generación pero para nosotros tú eres una ´rana´… Yo he estado en Premios Juventud, en los Grammy, en los BillBoard y a ustedes no los he visto. Yo sé que tú vives dolido”, continuó el cantante.

Finalizó afirmando que el empresario vive “frustrado” y que no es feliz, pues nunca pudo ser artista. Además, lo tildó de incongruente por usar sus plataformas para entrevistar al Presidente y luego a Onguito Wa (artista urbano).

Poco después, Alofoke respondió afirmando que “ahora le tocaba a él” y resaltando que El Lápiz es “la mata de la incoherencia” por los temas que sacó a relucir sobre dinero y riquezas”, a los que luego les restó importancia.

Asimismo mencionó que, a pesar de que el rapero ha ido a premios internacionales no se ha dado a conocer porque no tiene “el hambre ni el talento” para lograrlo y que es “conformista”.

Alofoke le responde al Lápiz

También te podría interesar: Abinader y la entrevista en Alofoke

“Si la música urbana hubiera descansado en ti, estuviera en los callejones”, prosiguió.

Terminó diciendo que Figueroa “no va para ningún lado” y por eso se está dedicando a “desacreditar a otros”.

La disputa ha causado revuelo en la red, en donde los fanáticos se encuentran con opiniones divididas al respecto.

“Entiendo que al Lápiz se le fue la mano con Alofoke”, “Ninguno de los dos tiene razón”, “Estoy contigo Lapiz”, fueron algunos de los comentarios.

Se recuerda que, según las afirmaciones de otras personalidades del medio, ambos desde el principio han tenido sus diferencias, a pesar de que en algún momento fueron “cercanos”.