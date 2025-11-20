Santo Domingo.- El torneo de béisbol dominicano se reanuda este viernes, 21 de noviembre, con Águilas Cibaeñas en la cima y con unos Gigantes del Cibao tratando de salir del ostracismo.

La jornada de béisbol de este viernes contempla doble cartelera en los tres escenarios donde se competirá.

El estadio Cibao, en la norteña Santiago de los Caballeros, acogerá la doble cartelera entre Estrellas Orientales y las locales Águilas Cibaeñas.

El primer encuentro iniciará a las 4:00 de la tarde, mientras el segundo está pautado para las 7:30.

Mientras, En el estadio Quisqueya de la capital se enfrentarán los visitantes Gigantes del Cibao y Leones del Escogido, también en doble cartelera, que iniciará a las 4:00 de la tarde.

Lo mismo ocurrirá en el parque Francisco Micheli, en La Romana (este), donde chocarán los visitantes Tigres de Licey, y los locales Toros del Este, también en doble jornada.

Las Águilas encabezan la liga con 17 victorias y tres derrotas, seguidas por los Toros, que ocupan el segundo escalón de la tabla, con marca de 10 y 11.

Escogido se ubica tercero con 10 y 12, mientras Licey marcha cuarto, con marca 9 y 12.

El quinto puesto lo ocupan las Estrellas, con 10 y 14, mientras los Gigantes están en la cola, con ocho victorias y doce reveses.