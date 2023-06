Las dulces ruinas del otrora ingenio Boca de Nigua

A pesar de ser solo ruinas lo que queda del Ingenio Boca de Nigua, por su belleza, su entorno, majestuosidad y arquitectura, lo convierten en un lugar ideal para visitar, caminar y aprender, de cómo se elaboraba lo que en una época fue uno de los productos más codiciados de la Edad Media. El azúcar.

El Ingenio Boca de Nigua es el más completo conjunto de estructuras arquitectónicas dedicadas al procesamiento de la caña para la fabricación de azúcar, construida por colonos españoles a mediados del siglo XVII en la localidad del mismo nombre en San Cristóbal.

Ingenio Boca de Nigua. Aquí estaba el trapiche para extraer el jugo de la caña y convertirlo en azúcar. Jorge González

Aunque fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, dentro del proyecto “Los primeros ingenios coloniales azucareros de América” en el año 2005, el Ingenio de Boca de Nigua esta simplemente limpio y vigilado algunas veces.

Estas edificaciones de una degradación de colores monocromáticos del ladrillo y la tierra rodeados de un impresionante verdor a cientos de metros del mar Caribe y a escasos kilómetros de Santo Domingo son ideales para un turismo integrar local y ecológico.

Lo verdaderamente lamentable, es que este grupo de construcciones coloniales no se esté aprovechando como área turística e histórica. Igual ocurre con otros ingenios que fueron construidos en la época de los reyes, nobles y esclavos.

Uno de los laterales de lo que fue esa estructura.

Estructuras

Las ruinas están formadas por la casa de calderas, un trapiche de dos niveles, un almacén o depósito al parecer usado como secadero. También hay una serie de construcciones de servicio general que terminan un patio. Un gran patio y otras edificaciones donde seguro estaban el dormitorio de esclavos.

El edificio de calderas es la estructura más imponente del conjunto con sus canales y bases para las grandes ollas donde se hervía el jugo de caña para hacer la melaza, y luego el azúcar.

Esta imagen corresponde a la parte trasera de la imponente estructura.

El sótano destinado a la manipulación de los fogones, por los esclavos. Además que servía para el almacenamiento del combustible (carbón de leña) es una formidable construcción que se puede ver todavía en el lugar del ingenio.

Ruta de los ingenios

No se entiende como un país como Republica Dominicana, cuna de la historia del Nuevo Mundo, rico en leyendas de: esclavos, calaveras, piratas, corsarios, reyes, nobles, espadas, cañones, amos, religiones, oro, filibusteros, bucaneros, café, caña, ron, caña, casabe… y un gran etc. no tenga una ruta turísticas de los ingenios.