Late reforma

Tal parece que el presidente Luis Abinader no ha desistido del todo de la reforma fiscal, aunque el proyecto no se presente este año. Parece una buena pista el “Mensaje al Presidente” en que el economista y exgobernador del Banco Central, José Lois Malkún, advierte que con enfrentar con eficiencia y coraje la evasión fiscal no habría necesidad de reforma para incrementar las recaudaciones.

La propuesta de Malkún puede tener distintos propósitos. Por un lado que el Presidente se olvide definitivamente de la reforma, y por el otro que sea más eficaz en la lucha contra la evasión, que en el Itbis, según él, representa el 45%, y en la renta el 60.

“El mayor reto que tiene su Gobierno (de Abinader) es precisamente reducir esa evasión drásticamente, con lo que podría obviar la reforma fiscal en sus primeros cuatro años de mandato”, señala Malkún en su “Mensaje al Presidente”.

El exgobernador advierte que la transparencia observada por el Gobierno en el uso de los recursos públicos descarta cualquier tipo de pretexto sobre el robo al fisco que representa la evasión fiscal. Si los niveles de fraude son tan alarmantes ahí tienen las autoridades una fuente, que tal vez tampoco sea la única, para incrementar las recaudaciones sin pensar en cargar a los contribuyentes con nuevos impuestos. La observación, por demás, es más que atinada.