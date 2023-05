Laura Pausini, nombrada Persona del Año 2023 por la Academia Latina de la Grabación

Madrid.- La artista italiana Laura Pausini ha sido nombrada Persona del Año 2023 por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a una carrera “multifacética y multilingüe”, informó la entidad este miércoles.

“Su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo”, es una de las razones de este nombramiento, según un comunicado.

Con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Pausini (Faenza, Italia, 1974) ha cantado en seis idiomas, especialmente el italiano y el español, lengua en la que publicó su primer trabajo en 1994, y del que solo en España se vendieron más de un millón de copias.

“El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras.

Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes e inspirar a la nueva generación de artistas”, dijo la artista en la nota.

Precisamente este año Pausini ha celebrado tres decenios en la música, desde su triunfo en el Festival de Sanremo (Italia), con un maratón de tres conciertos en solo 24 horas en tres puntos tan distantes como Nueva York, Madrid y Milán.

Puedes leer: Laura Pausini y Paolo Carta se casan y su hija es dama de honor

En su repertorio figuran éxitos como “La soledad”, “Se fue” o “Víveme”, y cuenta con otras distinciones como un Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro a la mejor canción por “io Sí (Seen)”, tema que le valió asimismo una nominación a los Óscar.

Según indicó la Academia Latina de la Grabación, como Persona del Año 2023 la italiana será homenajeada en una gala especial “repleta de renombradas estrellas de la música”, con un concierto de homenaje que incluirá versiones de sus temas interpretadas por “notables artistas y amigos».

Este evento, como la entrega de los Latin Grammy de este año, será en la semana del 16 de noviembre y, por primera vez, fuera de América, concretamente en la ciudad española de Sevilla.

Puedes leer: Laura Pausini celebrará 30 años de carrera

Pausini se une con este reconocimiento a una larga lista de figuras que lo recibieron en ediciones anteriores, como Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015) o Joan Manuel Serrat (2014).