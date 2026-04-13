El equipo de Los Mina tras conquistar el título de campeones del basket de Abasado.

El club Los Mina venció este domingo 80-76 a los Trenes de Santo Domingo Norte, en el quinto y decisivo partido de la serie final para obtener el campeonato en el X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo 2026.

Para Los Mina, fue el segundo título de su historia en los TBS de Santo Domingo y detuvo una sequía de 14 años, ya que el primero lo conquistó en el 2012, precisamente ante los Trenes en el quinto y decisivo partido de una ronda final a 5-3, que en esta ocasión se disputó en el polideportivo del club Ozama, en el Municipio Santo Domingo Este.

Joni Liriano al momento de recibir su trofeo de Jugador Más Valioso de la final del basket Abasado.

Los Mejores

Joni Liriano y Gerald Abreu comandaron la ofensiva de los Leñeros con 23 y 22 puntos cada uno, siete y cinco rebotes, Bryan Luciano nueve y Miguel Evangelista ocho y 11 capturas.

Por los vencidos, Yeikson Montero anotó 18 puntos y atrapó siete rebotes, Kelvin Furcal alcanzó un doble-doble de 16 tantos más 10 balones capturados, Carlos Ramos 16, Randy Bautista aportó 10 unidades, seis rebotes y seis asistencias y Miguel Carmona 10.

La justa la dedicaron al presidente Luis Abinader, por la Copa Seaboard “Energía Limpia”, y organizó la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo, y Ángel De la Cruz, dirigió el Comité Organizador.

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La Copa Seaboard fue entregada por De la Cruz y Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard, acompañado de Cabral Lugo, presidente de Abasado, y los directivos José Esteban Borromé, Luis Pimentel, Agustín Matos y Juan Carlos Medina.

Por el club Los Mina recibieron Víctor Hansen y Ronny Jáquez, quienes fungen de presidente y secretario general, el dirigente Wagner Heredia, sus asistentes, jugadores y seguidores.