Los intensos aguaceros provocados por vaguadas que desde el pasado miércoles azotan el país han dejado muertes, cuantiosos daños materiales y momentos de angustia en personas y familias de variados estratos sociales.

Son múltiples los casos, pero algunos, como el percance que puso a pensar en su despedida al periodista Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional, tienen particular atención.

Al quedar atrapado con el agua al cuello dentro de su vehículo y sin poder abrir las puertas ni bajar los cristales para salir, Corporán pudo en medio de la angustia valerse de su celular para pedir ayuda.

No lejos de su residencia en la urbanización Máximo Gómez, Villa Mella, su hijo César Heredia y Wilbert Pinales se lanzaron a su rescate, no sin ligeras dificultades.

Tras el percance que lo puso a clamar al Todopoderoso y pensar en la muerte, Corporán cree que está vivo de milagro.

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Las lluvias no solo han provocado inundaciones, incomunicaciones y derrumbes de viviendas y árboles, sino víctimas fatales. Todavía hay más de 20 provincias en estado de alerta.

El panorama sugiere que además de las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la población tendrá que protegerse con sus propias previsiones. Vehículos que circulan por determinadas calles o estacionados fueron alcanzados por el desprendimiento de árboles o quedaron atascados en medio de las inundaciones.

La amarga experiencia del periodista Leo Corporán es un espejo para la población sobre el riesgo de circular sin la debida precaución en medio de mal tiempo.