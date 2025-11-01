Jayaco, Monseñor Nouel. – El expresidente Leonel Fernández encabezó este sábado un acto de juramentación de decenas de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo (FP) en Jayaco, donde arremetió contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de abandonar a sus dirigentes y engañar al pueblo dominicano.

Leonel Fernández señaló que el oficialismo ha “cubiao” a sus propios dirigentes y, por extensión, al pueblo, utilizando una expresión popular para referirse a la traición o el abandono.

“¿Cuándo se ha visto que desde un partido en el gobierno, al que aún le quedan tres años en el poder, sus propios dirigentes se pasen a la oposición? Eso ocurre porque los cubiaron. Y así como han cubiado a los compañeros que hoy se juramentan con nosotros, han cubiado al pueblo dominicano”, afirmó.

Durante el acto, se integraron destacados dirigentes provenientes del PRM y otras organizaciones, entre ellos Deivy Ferreira “El Ciclón”, Delio José Rodríguez “Papo”, Luis Miguel Rosario “Miguelito”, José Miguel Batista, Nilman Espinal Muñoz, Camilo Abreu Meléndez, Franklin Rafael Álvarez, José Pichardo, Santiago Apóstol Polanco “Chago”, José Gómez “José Agua Coco”, María Morillo Hierro “Kenia”, Amado Hiciano Placencia, Isabel Polanco Reinoso, Pedro de la Cruz Rosario, Carmen Rosa Abreu y Jiny Rodríguez, entre otros.

El exmandatario cuestionó la política económica del gobierno, destacando que pese a la entrada de grandes cantidades de divisas por remesas, turismo, inversión extranjera y zonas francas, el peso dominicano se deprecia, impactando directamente en el costo de la vida.

“¿Cómo es que si entran 12 mil millones de dólares de remesas, otros 12 mil millones del turismo, 4 mil millones de inversión extranjera, y las zonas francas generan entre 17 y 18 mil millones de dólares, estamos hablando de 46 mil millones en total, por qué entonces el dólar está hoy a 64.40 por uno?”, se preguntó.

Fernández advirtió que esta volatilidad genera desconfianza en los sectores económicos, provocando que ciudadanos y empresarios retiren sus pesos o inviertan en dólares por falta de credibilidad en la gestión actual.

Otro tema central fue la cesantía laboral. Según Fernández, legisladores del PRM han planteado que este derecho se limite a seis meses de salario, independientemente del tiempo trabajado por el empleado.

“Desde el gobierno han dicho que la cesantía debe cubrir solamente seis meses, aunque alguien haya trabajado veinte años. ¿Ustedes están en el gobierno para defender a quiénes?”, cuestionó.

El exmandatario afirmó que la Fuerza del Pueblo defenderá los derechos de los trabajadores y la compensación justa por despido injustificado, marcando la diferencia con el oficialismo.

Al cierre de su intervención, Fernández exhortó a sus seguidores a intensificar el trabajo político diario y consolidar la expansión territorial de la FP, reafirmando su compromiso de construir una alternativa política que devuelva la confianza al pueblo dominicano.