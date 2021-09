Leonel Fernández encabezará cena en New Rochelle

NUEVA YORK.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, encabezará una cena de gala con empresarios de este estado en las exclusivas instalaciones del “Surf Club on the Sound”, ubicado en el 280 de la avenida Davenport en New Rochelle.

La cena convocada por el proyecto “300 con Leonel”, dirigido por Geraldo Rosario, será este jueves 23 a la 7:00 de la noche, para recaudar fondos destinado a la organización política que dirige Fernández.

Rosario aseguró la presencia de gran cantidad de profesionales, dueños de supermercados, bodegueros, de la industria del taxi y restaurantes, entre otros empresarios en la gran urbe.

Por: Ramón Mercedes