La familia Marichal en el lanzamiento de la temporada Lidom 2025-26. Desde la izquierda, Ramón Aquino, Rosie Marichal, Miranda Marichal, don Juan Marichal, Juan Antonio Marichal, Alma de Marichal, Fernando Ciccone, Úrsula Marichal, Héctor Aníbal, Lidia Carvajal, Yvette Marichal, Paola Souffront y Juan Antonio Marichal Jr.

El béisbol dominicano rinde tributo a uno de sus pilares, con la dedicatoria de su torneo otoño-invernal 2025-26 a don Juan Marichal, primer quisqueyano en alcanzar la inmortalidad en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Tras las emociones vividas en la final de la pasada temporada, cuando los Leones del Escogido levantaron la Copa Banreservas al proclamarse campeones frente a los Tigres del Licey, parecería que la dedicatoria al “Monstruo de Laguna Verde” es un puente para unir lo ocurrido, con las expectativas de lo que ha de suceder este año.

Con toda la caballerosidad y humildad que le ha distinguido, Marichal agradeció a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y a su presidente Vitelio Mejía Ortiz, el que le dediquen el presente torneo.

“Quiero agradecer al señor Vitelio Mejía, a la Lidom y todos sus equipos, por esta dedicatoria de que el venidero torneo llevará mi nombre”, expresó don Juan en sus palabras, durante el acto de lanzamiento de la temporada 2025-26, que arranca esta noche.

Como amante del béisbol y siendo uno de los principales dioses de la pelota dominicana, arrojó su bendición al entrante campeonato.

“Yo que desde pequeñito he sido un seguidor del béisbol y mi vida ha sido el béisbol, espero que el torneo que se aproxima sea tan exitoso como el del año pasado”, manifestó Manico, como le llaman a don Juan en su natal Laguna Verde, Monte Cristi.

“Yo que he seguido mucha pelota, esa final de la temporada pasada es para la historia. Ha sido uno de los mejores torneos que he vivido en toda mi carrera como amante del béisbol”, indicó Marichal al referirse al desenlace de la justa pasada, la cual estuvo dedicada a don José León Asencio.

A sus 87 años, don Juan mantiene muy fresca su memoria al recordar cada detalle de lo sucedido a lo largo de su carrera. Y es que transportó a los presentes en el acto a su época como lanzador, al narrar algunas de sus vivencias ocurridas previo a ser firmado hasta sus momentos de gloria con los Gigantes de San Francisco, en Grandes Ligas y con el Escogido, en la pelota local.

“Recuerdo que me decían que cuando yo lanzaba se producía un toque de queda aquí en el país y creo que eso me ayudó muchísimo al éxito que obtuve en Grandes Ligas”, recordó el estelar derecho, quien compiló marca de 243 victorias y 142 derrotas, con una efectividad de 2.89 y WHIP de 1.1, en 16 campañas en Las Mayores.

Su dominicanidad fue forjada con su carrera en Grandes Ligas, al señalar que: “cuando salía al montículo, siempre me recordaba de que casi todos los dominicanos estaban pendientes a la actuación de Juan Marichal, eso me daba más fuerzas para yo tratar de hacer lo mejor en la lomita”.

Juan Marichal ha sido uno de los más efectivos lanzadores que ha tirado en Lidom, al registrar 1.87 carreras limpias por encuentro, WHIP de 1.04, con 412 ponches propinados, además de un récord de 36 triunfos y 22 reveses en 63 partidos, donde lanzó 557.1 entradas en un trayecto de 8 campañas con los Leones del Escogido.

