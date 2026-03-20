Limpiar los binoculares

El bombardeo de Israel sobre el yacimiento de gas iraní de South Pars, el más grande del mundo, selló la regionalización del conflicto en Medio Oriente y Golfo Pérsico y agravó de manera significativa la crisis de suministro y precio del petróleo, así como su impacto altamente negativo sobre la economía mundial.

Tan perjudicial ha sido esa acción bélica israelí que el presidente Donald Trump apresuró su desvinculación de ese ataque, al señalar que “Estados Unidos no tenía conocimiento alguno”, a la vez que prometió que Tel-Aviv no repetiría bombardeo sobre ese yacimiento.

En represalia por la acometida, Teherán redobló ataques con misiles contra infraestructuras de combustibles, energía y gas en el Golfo Pérsico, incluida la refinería de Arabia Saudita en el Mar Rojo, una de las principales fuentes de extracción de petróleo del mundo.

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Ante la ofensiva iraní contra instalaciones energéticas y bases militares estadounidenses en Medio Oriente, Trump advirtió que si Teherán mantiene la represalia hacia Qatar “destruiré masivamente la totalidad de yacimientos desplegando una fuerza que jamás se haya visto”.

La acentuación de la guerra en Irán y la expansión del conflicto provocó una nueva alza en los precios del petróleo, que ayer rondaban los 120 dólares el barril para estabilizarse al final del día en torno a los US$100.00, con fuerte presión sobre indicadores globales de crecimiento económico, empleo e inflación.

Richard Bookstaber, el economista que vaticinó la crisis inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos, previno ayer sobre el riesgo que representa disrupción en el precio del petróleo a causa de la guerra de Irán, del que dijo tendría consecuencias peores que el crack financiero que sacudió las finanzas mundiales hace casi dos décadas.

La crisis de 2007 afectó a los sectores inmobiliario y financiero de Estados Unidos antes de convulsionar a la economía mundial, pero el riesgo sobre el cual advierte hoy Bookstaber refiere que esta vez se extiende a la inteligencia artificial, industria crediticia privada que la financia, mercados bursátiles y fondos de inversión.

En Estados Unidos y Europa se monitorea el impacto nocivo de la guerra de Irán sobre la economía global como huracán categoría 5, cuyos efectos destructivos solo disminuirían si ese conflicto concluyera cuando antes. Conviene que Gobierno, clase política y sector empresarial limpien sus binoculares.