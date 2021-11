Llaman prevenir enfermedades de alto riesgo

Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Nacional de Cardiología, y Asistencia Médica (Fundacam), doctor Tirso Roa Castillo, advirtió este lunes que hoy más que nunca se hace necesario tomar acciones urgentes en materia de prevención para evitar que más pacientes de alto riesgo sigan perdiendo la vida.

Reveló que la llegada del covid-19 ha puesto un valor agregado a aquellos pacientes que por su condición de por sí son de alto riesgo, pero ahora la secuela del coronavirus constituye una amenaza latente.

Al encabezar una jornada de salud en el municipio de Bohechío, en San Juan de la Maguana, en la que fueron asistidas decenas de pacientes de escasos recursos, Roa Castillo indicó que de nada sirve que año tras años tengamos altos presupuestos en salud, sino atacamos la prevención.

«El presidente Luis Abinader está haciendo el mejor esfuerzo en materia de salud, trajo la vacuna del covid, sigue demostrando voluntad política para hacer las cosas, por lo que le pedimos que enfoque su mirada a la prevención para que al final pueda exhibir grandes logros”, indicó.

Señaló que solo el año pasado el presupuesto de Salud fue de RD$94,834,596,908.00 y de esa cantidad RD$2,786,693,976 fueron para enfermedades catastróficas, muchas de las cuales se pueden evitar con prevención.

Durante la jornada médica fueron atendidas personas para prevenir las enfermedades cardiovasculares como el infarto, la trombosis, los derrames cerebrales, la muerte súbita, problemas y trastornos renales, así como el cáncer de próstata.

“Somos un equipo de 26 médicos que estamos brindando atención y se les realiza las pruebas y análisis de glicemia, colesterol, PCA, electrocardiogramas, además, vacunamos y desparasitamos a los pacientes, que tiene también la oportunidad de recibir su chequeo odontológico, para que la persona tenga una buena calidad de vida”, detalló el doctor Roa.

Destacó que encontraron el 10% de los pacientes con un riesgo alto de muerte súbita por la presión muy alta, y ahora se le indicó el tratamiento a seguir para que se mantengan medicados, al igual que se hizo con otros para el colesterol y la diabetes, lo cual las personas diagnosticadas desconocían y se enteraron por Fundacam que tiene este programa de prevención, que les ayuda a llevar un estilo de vida diferente, favorable a su salud.

Anunció que quienes fueron evaluados de la próstata recibirán los resultados la próxima semana, para que conozcan que factor de riesgo tienen para el cáncer.

“Esto es lo que le he recomendado al presidente Abinader, que no construya más hospitales sino centros de prevención, para que la persona no acuda al centro de salud ya cuando el estado de salud es grave, porque la prevención es la que salva vidas, ahí es que está la solución”, concluyó.