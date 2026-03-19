Indomet prevé aumento de aguaceros desde este viernes por vaguada y sistema frontal

Santo Domingo. — La actividad de lluvias se incrementará a partir de este viernes debido a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal en la región, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Según el reporte, la vaguada se posicionará sobre el territorio nacional, mientras que el sistema frontal se ubicará en la parte oriental de Cuba, condiciones que favorecerán el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en distintas zonas del país.
Puedes leer: COE coloca seis provincias en alerta verde por aguaceros y tormentas eléctricas
Provincias en alerta
Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta verde para las provincias:
- Elías Piña
- Santiago Rodríguez
- Dajabón
- Puerto Plata
- Valverde
- Monte Cristi
Zonas con mayor incidencia de lluvias
El organismo indicó que las precipitaciones podrían intensificarse en provincias como:
- Barahona
- Azua
- Peravia
- San Cristóbal
- Monseñor Nouel
- Santo Domingo
- San Pedro de Macorís
- Bahoruco
- San Juan
- Distrito Nacional
Pronóstico general
De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología, los aguaceros serán de moderados a fuertes, especialmente en provincias de las regiones norte y sur, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos.