Indomet prevé aumento de aguaceros desde este viernes por vaguada y sistema frontal

Santo Domingo. — La actividad de lluvias se incrementará a partir de este viernes debido a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal en la región, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Según el reporte, la vaguada se posicionará sobre el territorio nacional, mientras que el sistema frontal se ubicará en la parte oriental de Cuba, condiciones que favorecerán el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en distintas zonas del país.

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Provincias en alerta

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta verde para las provincias:

Elías Piña

Santiago Rodríguez

Dajabón

Puerto Plata

Valverde

Monte Cristi

Zonas con mayor incidencia de lluvias

El organismo indicó que las precipitaciones podrían intensificarse en provincias como:

Barahona

Azua

Peravia

San Cristóbal

Monseñor Nouel

Santo Domingo

San Pedro de Macorís

Bahoruco

San Juan

Distrito Nacional

Pronóstico general

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología, los aguaceros serán de moderados a fuertes, especialmente en provincias de las regiones norte y sur, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos.