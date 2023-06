Lo de Haití da pena

El plazo para decidir si va por la reelección se lo impuso el propio Presidente. Por supuesto que tiene hasta el 17 de agosto para decidirlo. ¿De acuerdo?

La ONE no debe lamentar las protestas de quienes no han cobrado por su trabajo en el censo, sino excusarse y pagar. ¿O no es así?

La suerte haitiana es penosa. Las lluvias han dejado unos 42 muertos y más de 19 mil desplazados. Le llega todo menos un rayo de luz.

Al ver en acción a la primera dama Raquel Arbaje y a la alcaldesa Carolina Mejía la pregunta es ¿cuál de las dos es más carismática?

Otra de las ocurrencias de Luis el Gallo fue la propuesta a Abinader de crear el “macuto popular alimenticio”. Creatividad no le falta. ¿Verdad?

La construcción de un vertedero en Mata Gorda, Villa Mella, ha movilizado a los residentes en la zona. Tiene que ser así, nadie quiere basura cerca.

Italia representa la tradición de las potencias en el Mundial de Fútbol sub-20. Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil han sido eliminados.

Dicen que en los predios de Medio Ambiente el rancho está que arde tras el destape del ministro Miguel Ceara Hatton. ¿Sí es así en qué parará?