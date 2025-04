Sin fondos, Haití queda a merced de las pandillas

Si el gobierno de Estados Unidos corta la contribución financiera a la misión internacional para Haití, las pandillas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, no tardarán en alzarse con el poder. Si con los recursos aportados por Washington a través de la ONU la misión internacional liderada por Kenia no ha podido replegar a los pandilleros, sin dinero no tendría más alternativa que dejar el limpio.

Durante la gestión de Joe Biden, Washington comprometió 350 millones de dólares en apoyo a la misión para restablecer el orden y la seguridad en la nación.

Pero la actual administración dice que ya no puede continuar con lo que definió como enorme carga financiera para mantener la misión que enfrenta a las pandillas. Los grupos armados, que además de la mayor parte de Puerto Príncipe controlan ciudades, tienen en jaque a las autoridades haitianas.

Puedes leer: Gobierno refuerza seguridad en Pedernales con 233 militares y vigilancia aérea

Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, la violencia se ha desbordado en Haití con asesinatos, secuestros, asaltos y hasta incendio de hospitales.

Si antes había desconcierto, si Estados Unidos cesa su contribución a la misión internacional la suerte está más que echada.