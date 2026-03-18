Marcel Piel Morena anuncia residencia musical en los Premios Soberano 2026

Santo Domingo.— En medio del brillo de la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, la artista Marcel Piel Morena sorprendió al anunciar que se prepara para iniciar una residencia musical.

Al ser abordada por representantes de los diferentes medios de comunicación, la intérprete de «Que hablen de mí» adelantó que este nuevo proyecto marcará una etapa importante en su carrera.

«Vienen muchas cosas nuevas, viene la residencia de Marcel, así que esperen eso», reveló la artista, aunque no ofreció mayores detalles sobre fechas, lugar o formato.

La alfombra roja de los Premios Soberano 2026 continúa siendo escenario no solo de despliegue de moda, sino también de importantes revelaciones que marcan el pulso del entretenimiento dominicano.