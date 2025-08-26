Santo Domingo.- Los aguaceros disminuirán a partir de este miércoles, pero en algunas provincias dominicanas se registrarán chubascos moderados, debido a los remanentes dejados por una onda tropical que pasó por la costa caribeña y que ha provocado precipitaciones en varias demarcaciones.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que en provincias como María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia se registrarán aguaceros moderados en las primeras horas del miércoles.

Esta actividad de lluvia se extenderá en horas de la tarde hacia Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Santiago de los Caballeros, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

El resto del país estará soleado con nubes dispersas.

Este martes se han registrado fuertes precipitaciones en gran parte del país, debido al paso de una onda tropical que se localiza cerca de Jamaica.