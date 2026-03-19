Los Ángeles cambia el Día de César Chávez, y crea Día de los Trabajadores Agrícolas

Los Ángeles (EE.UU.).- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este jueves una proclamación que declara el último lunes de marzo como Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad. La medida se produce en medio de la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual contra el fallecido líder sindical César Chávez.

Bass también anunció que evaluará, en colaboración con la comunidad y el Ayuntamiento, la posibilidad de cambiar el nombre de lugares emblemáticos de la ciudad, que fueron bautizados en honor a Chávez.

«El movimiento de los trabajadores agrícolas buscaba asegurar los derechos humanos básicos que les eran negados a algunas de las personas que más trabajan en nuestro estado y en todo el país… Su lucha, su esfuerzo y sus victorias me inspiraron, al igual que a una generación de activistas en todo el país”, dijo la lideresa en un comunicado.

Celebración del Día de los Trabajadores Agrícolas

A partir del próximo lunes 30 de marzo, y posteriormente cada último lunes de marzo en adelante, Los Ángeles celebrará el ‘Día de los Trabajadores Agrícolas‘.

Esto «brindará a los angelinos la oportunidad de reflexionar sobre cómo la lucha de los trabajadores agrícolas ha impulsado a los trabajadores de todo el mundo», añadió Bass.

Además, líderes demócratas de California están trabajando en una iniciativa para cambiar la denominación del día festivo del 31 de marzo de Día César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, y la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, dijeron en un comunicado conjunto que el movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas de California nunca se ha tratado de una sola persona.

«A los sobrevivientes que han encontrado el coraje para denunciar, enalteciendo los valores de dignidad y justicia del movimiento y exigiendo rendición de cuentas, nuestros corazones están siempre con ustedes», agregaron.

Cambios en la denominación del feriado

Algunos republicanos, como la asambleísta Alexandra Macedo, también han abogado por cambiar el nombre del feriado de California al Día del Trabajador Agrícola con un proyecto de ley presentado el miércoles.

Y el gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo el miércoles que estaba abierto a cambiar el nombre de la celebración y a trabajar con celeridad para lograrlo.

«Unas tres docenas de escuelas en el estado llevan el nombre de César Chávez… En las últimas semanas viajé por 14 estados y estuve, ya sabes, en 14 calles llamadas César Chávez en distintas partes del país. Así que tendremos que reflexionar sobre todo eso y sobre el movimiento de los trabajadores agrícolas, que fue mucho más grande que solo un hombre», dijo el gobernador.

El Día de César Chávez recibió su nombre en honor al cofundador de los Trabajadores Agrícolas Unidos de América (UFW), nacido el 31 de marzo de 1927, y se convirtió en día festivo estatal en el año 2000.

Recientemente, The New York Times publicó un reportaje en el que se detallan acusaciones de abuso sexual contra Chávez en la década de 1970, incluyendo denuncias de dos mujeres que aseguraron ser violadas siendo niñas menores de edad.

En el mismo artículo, Dolores Huerta, cofundadora de la UFW y compañera de Chávez, afirmó que también fue víctima de abusos, y que dos de estos encuentros resultaron en hijos que se mantuvieron en secreto.