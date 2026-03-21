Panorama apostó a la excelencia en Clásico Mundial

Desde la izquierda, Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama; Jossel Hernández, animador del equipo tricolor, Nelson Cruz, gerente general de la selección y Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol.

Conectar a República Dominicana con la desbordante pasión del béisbol en el Clásico Mundial fue la misión del Grupo de Medios Panorama y cumplieron con un jonrón con bases llenas.

Este resultado llegó gracias a una mancuerna encabezada por Miguel Medina, CEO de Medios Panorama, quien puso a disposición su plataforma con medios televisivos, radiales y digitales, acompañando al equipo dominicano que participó en el recién finalizado Clásico Mundial de Béisbol.

Desde principios del 2024, Medina estableció un acuerdo con la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), dirigida por Juan Núñez y el gerente del equipo dominicano, Nelson Cruz, enfocado en garantizar la transmisión y difusión de los eventos de béisbol de República Dominicana en las distintas categorías.

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Apoyo a los niños

Los dominicanos disfrutaron de las participaciones de las selecciones nacionales de categorías menores, resaltando el Sub-15 WBSC 2024, el Pre-Mundial U12, entre otros.

“Aportar en este tipo de eventos infantiles aumentó el compromiso y la conexión emocional por lo que representa para la familia de cada joven jugador verlos en el terreno por la televisión”, dijo Medina a la redacción deportiva de El Nacional.

Con miras al Clásico

Medina sostuvo que las negociaciones entre Medios Panorama y MLB se formalizaron en 2025, luego de que la empresa de comunicaciones cumpliera con los criterios técnicos, legales y operativos para adquirir los derechos del magno evento mundialista.

Luego, el proceso avanzó con representantes de la World Baseball Classic y la Asociación de Jugadores del Béisbol de Grandes Ligas.

Calidad

Uno de los elementos distintivos fue la conformación de un equipo de alto nivel, con voces reconocidas de la crónica deportiva dominicana.

A esto se sumó una cobertura especial desde Miami, con programas de pre y post juego que contaron con talentos como Paloma Almonte, Natacha Peña y Juan Frank Krawinkel, bajo la producción de Ramón Carmona.

A la producción se agregaron José Reyes y Emilio Bonifacio, personajes emblemáticos del béisbol dominicano.

Satisfacción

Miguel Medina indicó que fue un privilegio ser el responsable de conectar un sentimiento colectivo de amor por el país a través del béisbol.

“Cuando ves el resultado del trabajo y el impacto que genera en la gente, todo ese esfuerzo y sacrificio cobra sentido, este evento trascendió lo deportivo para convertirse en una expresión de identidad nacional”.

Por último, Medina indicó que Grupo de Medios Panorama continuará con la difusión de los eventos relacionados a la Federación Dominicana de Béisbol.

Un Apunte

Divertida y educativa

Las figuras de José Reyes y Emilio Bonifacio debutaron como reporteros en el prejuego y postjuego del Clásico Mundial de Béisbol e impactaron a la audiencia con su capacidad de análisis, su carisma y experiencia en el terreno de juego.