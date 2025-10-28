Los mecenazgos

4 de 6

El mecenazgo, así, otorgó el pase de en­trada para que los nuevos ricos y aristó­cratas que inundaron el Barroco estable­cieran una nueva relación patrocinador-artista-obra, en donde la auto exaltación del protector transbordaba lo cotidiano y lo vinculaba a la inmortalidad junto al ar­tista, al músico o al escritor.

De manera, el mecenazgo que se recompuso en el Rena­cimiento puso el primer bloque en la nue­va plataforma de la producción artística, restando algo de principalía a los papas, cardenales y obispos; a la iglesia. Uno de los claros ejemplos que proporciona la his­toria de este menageatrois, es la relación entre Maquiavelo, los Médicis y los Borgia.

El Príncipe, la obra emblemática de Maquia­velo (que escribió unas diez obras más, entre las que se encuentran comedias, una novela, biografías, un ensayo sobre la guerra y algu­nos tomos de historia), refleja una totalidad: la del espíritu renacentista, una noción que bordea la conexión Hombre-Estado, pero no como enfrentamiento, sino como una dua­lidad en búsqueda constante del perfeccio­namiento de la propia conciencia humana.

El Príncipe fue escrita para Lorenzo de Mé­dicis II, hijo de El Magnífico, pero teniendo como prototipos de héroes a César Borgia y al propio Lorenzo. A Borgia, por su astucia para consolidar el poder familiar y la habili­dad para evadir la dura persecución del Pa­pa Julio II, quien fue el protector del escul­tor y muralista Michelangelo Buonarroti. Maquiavelo sólo era menor veinte años que Lorenzo y ocho mayor que César Borgia, por lo que vivió inmerso en el mejor momen­to del Renacimiento.

Por eso, El Príncipe es un riguroso tal vez el mejor estudio de la uti­lización del poder político y, sobre todo, del proceso del hombre en su ejecución. Creo, sinceramente, que en ningún estadio de la historia, el poder se ha ejercido tan plena y contundentemente como en el Renacimien­to, donde la licencia para matar por cuchillo o por envenenamiento fue permitida y auspi­ciada por las leyes y la Iglesia o, al menos, mi­rada de soslayo o pasada por alto por las auto­ridades.

Napoleón, Roosevelt, Hitler, Lenin, Trujillo, Fidel, Kennedy, todos los gober­nantes rígidos, duros, implacables, de moral dual, visionarios, democráticos o austeros, han representado el papel de El Príncipe en algún momento de sus vidas y, ¿quién sabe?, si en todos sus momentos estelares.