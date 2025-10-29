Con mucho carácter y esfuerzo, el club Los Prados derrotó al club San Lázaro 96-89 en la primera jornada de la fase de eliminación del TBS Distrito

.

El capitán pradense Jeffrey Abreu se creció con el mejor partido en el distrital, al anotar 24 puntos. Además ca pturó 8 rebotes y repartió 7 asistencias.

Abreu, quien no comenzó el torneo por lesión, afirmó que asistió a todas las prácticas en el inicio del torneo, para crear la armonía con el grupo y esto ha sido clave para su buen desempeño.

En pelea

Los Prados siguen con oportunidades de avanzar a la etapa semifinal, al colocar su récord en 5-6

.

El refuerzo norteamericano B.J. Fiztgerald anotó 22 unidades, Eddy Mercedes agregó 17 y el boricua Ángel Matías añadió 16.

San Carlos 74-El Barias 66

Otra vez San Carlos ganó. Esta fue la séptima victoria de manera consecutiva al superar al Rafael Barias 74-66 en la primera fecha de la fase de eliminación.

Juan Guerrero, favorito a ganar el premio de Jugador Más Valioso del certamen, líderó la ofensiva con 22 puntos y fue escoltado por el refuerzo Tyran Lattibeaudier, quien encestó 20 unidades.

Guerrero dijo que el equipo salió con mucha concentración a la cancha, por la importancia del partido y el respeto al rival de Villa Consuelo.

Con el triunfo, San Carlos mejora su récord a 9-2 y tiene el carril de adentro para clasificar a semifinales en la primera posición. Por El Barias, Bryan Ramírez anotó 18 puntos y Jonathan Araujo 9.