Seis clubes, dos cupos y cero margen de error

Los dirigentes de los seis clubes que desde mañana se miden en la fase de eliminación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Desde mañana seis clubes se miden en la fase de eliminación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, con San Carlos y San Lázaro ya clasificados a semifinales

Una de las etapas más emocionantes y decisivas del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional inicia mañana martes, en la cual seis clubes se medirán para determinar los cuatro puestos de la semifinal.

En esta etapa los equipos del grupo A (San Carlos, Mauricio Báez, Los Prados) se enfrentarán en un solo partido a los equipos del grupo B (San Lázaro, Bameso, Rafael Barias).

Los seis clubes arrastran el mismo récord de la serie regular, y tendrán que elevar su nivel de juego en los próximos tres partidos.

Posiciones

En el grupo A, San Carlos finalizó con marca de ocho triunfos y dos derrotas; Mauricio Báez terminó con récord de (6-2) y Los Prados con foja de (4-6).

San Lázaro encabezó el grupo B, con marca de (8-2) y Bameso y el Rafael Barias con marca de 5-5.

Los partidos

Este martes, Los Prados y San Lázaro abrirán la fase de eliminación a las 7:00 de la noche en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias.

A segunda hora, San Carlos se enfrentará al club Rafael Barias.

El miércoles se miden los clubes Bameso y Los Prados a las 7:00 de la noche, mientras que Mauricio Báez se mide al Rafael Barias a segunda hora.

La fase de eliminación seguirá el viernes con el partido de Bameso y Mauricio Báez a primera hora y para el cierre el duelo de Santos, entre San Carlos y San Lázaro.

La última fecha de la fase de eliminación sería el domingo 2 de noviembre, con tres encuentros.

El primero será a la 1:45 de la tarde entre los clubes Rafael Barias y Los Prados.

En el segundo compromiso se verán las caras San Carlos y Bameso, mientras que, en el partido de cierre, Mauricio Báez se mide a San Lázaro.

Esta fase concluye cuando se definan los primeros cuatro puestos para la semifinal que está programada para iniciar el domingo 2 de noviembre.

Los Santos dentro

Con récord de 8-2, los clubes San Carlos y San Lázaro ya están clasificados a la semifinal.

Independientemente de que pierdan los tres partidos en esta ronda, clasificarán a la segunda fase, ya que en el cruce de grupos es imposible que tres equipos finalicen esta etapa con más de ocho victorias.

Panorama

Con dos equipos dentro de la semifinal, el panorama para los cuatro clubes restantes pinta muy interesante y competitivo.

Un club no tiene derecho a perder, otro con el destino en sus manos para clasificar y los otros dos empatados con buscarán conseguir la mayor cantidad de victorias para asegurar un puesto.

Los Prados, tercer clasificado a esta fase con marca de (4-6) en el grupo A, tendría que ganar al menos dos de los tres partidos que jugará contra San Lázaro, Barias y Bameso.

De su lado, Mauricio Báez con marca de (6-4), está en una posición más cómoda, pues ganando un solo partido, pudiera finalizar con marca de (7-6), superando a Los Prados en el enfrentamiento directo de la etapa regular.

Mientras que en el caso hipotético que el Barias y Bameso finalicen igualados en esta etapa, el club del Barrio Mejoramiento Social avanzará a la etapa semifinal, pues superó al Barias en el enfrentamiento particular.

En la etapa de semifondo se medirán el primero contra el cuarto lugar y el segundo frente al tercero.