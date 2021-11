Los secretos del tumbe de droga en Barahona

Casi tres meses después de producirse el robo de un cargamento de drogas a manos de oficiales y subalternos de la Policía en las costas de Las Salinas de Villa Central, en Barahona, todavía se desconoce el paradero de las dos yipetas donde estaban los narcóticos, los nombres de los compradores, así como la mitad de los más de 500 kilos de cocaína y marihuana que dice el informe policial se robaron los agentes.

Pese al hermetismo que envuelve al caso, el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, afirmó que los agentes policiales involucrados en el rapto habían articulado una poderosa banda criminal a espaldas de la institución, que se dedicaba al robo y tumbe de drogas.

Indicó que el proceso investigativo ordenado por el hoy director general de la institución, mayor general Eduardo Alberto Then, se aceleró cuando los «tumbadores» secuestraron al cabo policial Esteban Féliz Medina.

Aclaró que Then, en ese entonces comandante regional sur, solicitó al subdirector de asuntos internos de esa demarcación, una investigación tras recibir una denuncia en la que el sargento Wellington Francisco Ferrera y el cabo Yonathan Andrés Pérez, realizaron presuntamente un atraco en la cercanía de una cabaña, el pasado 26 de agosto, según el oficio 0687.

Al preguntársele ¿por qué el actual director de la Policía, quién era comandante en Barahona cuando se produjo el tumbe de los 400 kilos de cocaína, no actuó de manera más contundente y solo se dispuso el traslado a distintos destacamentos de los agentes involucrados en el caso? ¿Esa era la solución? El vocero de la Policía, coronel Pesqueira respondió lo siguiente: «el comandante de la regional sur de la Policía, en ese momento general Eduardo Alberto Then, procedió a informar posteriormente el 2 de septiembre del presente año, vía una solicitud de investigación a Asuntos Internos con asiento en Barahona, mediante oficio 0706, que daba cuenta de que en fecha 1 de septiembre una fuente, que no reveló, denunció que el viernes 27 en horas de la madrugada en Salinas de Villa Central, en Barahona, una unidad supervisora, ficha 57-96, comandada por el capitán Rafael Medina Pérez (el Patú) y conducida por el raso Jean Carlos Cuervas, junto a la unidad comandada por la sargento Petronila López Medina y el chofer Wlni Féliz Batista y los cuadrantes de zonas comandados por el cabo Esteban Armando (Féliz Batista Chatica) y su componente raso Carlos David Pimentel Cuevas y el raso Brayan Polanco, comandado por el cabo Jorge Ramón Alcántara Urbáez».

Te puede interesar leer: Policías presos en Barahona formaron bandas para dar tumbe y robar

Agregó que «otro cuadrante, comandado por el sargento Yordani Cuevas Gómez y el raso José Manuel Oliverio Féliz, también el cabo Juan Carlos Medina Méndez (Pelo Fino) y el raso Yván Moisés, que estos en horas de la madrugadas del indicado día interceptaron dos yipetas, las cuales contenían en su interior entre 300 y 500 y pico de kilos de cocaína y marihuana, según una fuente, mientras que los ocupantes de los vehículos al notar la presencia policial emprendieron la huida, ocupando los agentes la droga».

Prosiguió diciendo que «el que repartió la droga fue el capitán Medina Pérez y Medina Méndez (Pelo Fino), dio la voz de alerta al capitán supervisor que junto con (Féliz Batista Chatica) fueron los que más droga tocaron durante la repartidera, incluyendo un fusil y una pistola».

Agregó que «la división de la droga se hizo por saco y a algunos de ellos solo le entregaron kilos de marihuana, según la fuente que cita el hoy director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then para conocimiento y fines de lugar».

¿Por qué no se materializó la investigación que el actual director de la Policía ordenó al encargado de asuntos internos en Barahona?

“Como usted pudo percibir, el comandante procedió por la vía correcta al ordenar una investigación a Asuntos Internos con asiento en Barahona, para que indagara sobre el accionar de los agentes”, explica.

Detalla que “el mismo día mediante oficio 0739 de fecha 02 de noviembre del 2021 comunica la situación a la dirección general de la Policía la novedad antes descrita y que se apoderó al subdirector adjunto de Asuntos Internos en Barahona del caso”.

Precisa “el mayor general Eduardo Alberto Tehn, en ese momento apodera para que siga la investigación porque no puede hacer justicia por su cuenta, sin embargo, en la medida que van avanzado las pesquisas, raptan al cabo lo que acelera el proceso de investigativo.

Profundizan pesquisas

El vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, aseguró que “hasta donde sabemos las investigaciones siguen su curso y si hay otros implicados, pagarán por su accionar ante los tribunales. Esta investigación se está haciendo de manera transparente y en conjunto con el Ministerio Público por lo que no hay nada que ocultar”.