Santo Domingo. – Los Tigres del Licey anunciaron este martes la contratación del lanzador derecho estadounidense Cameron Gann como refuerzo para la próxima temporada del béisbol invernal dominicano, que dará inicio el 15 de octubre.

Será la tercera campaña consecutiva de Gann en la liga, consolidándose como uno de los brazos extranjeros de mayor confianza en la rotación azul. El nativo de Texas ya tuvo participación clave con el equipo, especialmente en la final 2023-24, cuando lanzó cinco entradas de una carrera en dos presentaciones tras llegar desde los Leones del Escogido vía sorteo de importados.

Los Tigres del Licey

Asimismo, reforzó a los Tigres durante la Serie del Caribe 2024 en el LoanDepot Park de Miami, representando a la República Dominicana en el escenario internacional.

En ronda regular, el derecho de 32 años acumula 44 entradas lanzadas, con un WHIP de 1.25, 35 ponches y 21 boletos en sus participaciones en las temporadas 2023-24 y 2024-25. No obstante, es en la postemporada donde ha mostrado su mejor versión: efectividad de 1.62 en 27.2 episodios, con apenas cinco carreras permitidas, 17 boletos y 25 abanicados.

Con su regreso, el Licey refuerza un cuerpo monticular que buscará defender con éxito su tradición ganadora en el campeonato.